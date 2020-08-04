Тюменец едва не пожалел об оставленной без присмотра у озера сумке

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:55:54+03:00

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С сообщением о краже сумки в полицию обратился житель Тюмени. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили и задержали подозреваемого.

По версии следствия, ранее судимый 27-летний похититель находился у озера, где увидел оставленную без присмотра сумку и сотовый телефон и прихватил чужое имущество. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Воришка скрылся.

Полицейские сумели вернуть пострадавшему его имущество. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU