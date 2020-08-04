Тюменец едва не пожалел об оставленной без присмотра у озера сумке
Полиция оперативно обнаружила похитителя
Фото УМВД по Тюменской области
Изменить размер текста:
С сообщением о краже сумки в полицию обратился житель Тюмени. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили и задержали подозреваемого.
По версии следствия, ранее судимый 27-летний похититель находился у озера, где увидел оставленную без присмотра сумку и сотовый телефон и прихватил чужое имущество. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Воришка скрылся.
Полицейские сумели вернуть пострадавшему его имущество. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU