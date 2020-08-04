В Тюмени крупная компания не заплатила налогов на 79 миллионов рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:52:09+03:00

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Уголовное дело в отношении генерального директора крупной коммерческой организации возбуждено в Тюменской области. Сотрудники регионального управления СКР выяснили, что фирма, занимающаяся проектно-изыскательскими работами в области строительства и геологии, задолжала крупную сумму по налогам.

По версии следствия, генеральный директор ОАО уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 4-й квартал 2015 года, второй – четвертый кварталы 2016 и 2017 годов, а также налога на прибыль с организации за 2015 – 2017 годы. Для этого он внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации.

Таким образом, обвиняемый уклонился от уплаты налогов в бюджет РФ на общую сумму около 79 миллионов рублей. По уголовному делу изъят большой объем документов, которые будут изучены следователем и исследованы в ходе проведения экономической экспертизы. Решается вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU