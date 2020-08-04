Нетрезвая тюменка осталась без денег после случайного знакомства
На пульт дежурной части тюменской полиции поступила информация от местной жительницы. Она сообщила, что ее новый знакомый похитил банковскую карту и снял с нее крупную сумму денег.
Полицейские выяснили, что в день преступления потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Около продуктового магазина женщина познакомилась с мужчиной и предложила ему продолжить беседу у нее в квартире.
В ходе общения и совместного распития алкогольных напитков женщина попросила нового приятеля отправиться за добавкой. И отдала ему свою банковскую карту. Купив напитки, гражданин вернулся в дом потерпевшей. Воспользовавшись опьянением хозяйки, сомнительный гость взял ее сотовый телефон и перевел деньги с ее карты на свою через мобильное приложение.
Отсутствие крупной суммы на счету женщина обнаружила спустя некоторое время. Сумма похищенных денежных средств составила 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали ранее судимого 26-летнего тюменца.
Он заявил, что часть денег отдал беременной сожительнице, остальное потратил на личные нужды. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU