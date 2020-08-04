Нетрезвая тюменка осталась без денег после случайного знакомства

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:41:51+03:00

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных сбережений с банковской карты

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На пульт дежурной части тюменской полиции поступила информация от местной жительницы. Она сообщила, что ее новый знакомый похитил банковскую карту и снял с нее крупную сумму денег.

Полицейские выяснили, что в день преступления потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Около продуктового магазина женщина познакомилась с мужчиной и предложила ему продолжить беседу у нее в квартире.

В ходе общения и совместного распития алкогольных напитков женщина попросила нового приятеля отправиться за добавкой. И отдала ему свою банковскую карту. Купив напитки, гражданин вернулся в дом потерпевшей. Воспользовавшись опьянением хозяйки, сомнительный гость взял ее сотовый телефон и перевел деньги с ее карты на свою через мобильное приложение.

Отсутствие крупной суммы на счету женщина обнаружила спустя некоторое время. Сумма похищенных денежных средств составила 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали ранее судимого 26-летнего тюменца.

Он заявил, что часть денег отдал беременной сожительнице, остальное потратил на личные нужды. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU