4 Авг. 2020 2020-08-04T12:49:35+03:00

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ», пять ее победителей получили от Банка денежные призы в размере 200 000 рублей. Акция проходила с 9 июня по 15 июля 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре. Всего за время проведения акции в ней приняло участие 210 предприятий – субъектов малого и среднего предпринимательства. Участникам нужно было отметить свой бизнес на карте, расположенной на лендинг-странице проекта и написать короткий рассказ, почему именно их бизнесу важно получить поддержку от УРАЛСИБа. Победителей в каждом городе определяли путем «народного голосования» – ими стали те, чьи истории набрали наибольшее количество голосов (лайков). Всего за за участников акции было отдано 763 166 голосов. По итогам голосования определено пять победителей: по одному в каждом регионе участия, и один дополнительный приз от Банка УРАЛСИБ – наиболее активному участнику акции. Общий призовой фонд составил 1 000 000 рублей. Помимо денежного приза, победители получат очную консультацию от эксперта по эффективным коммуникациям и переговорам «Университета Бизнеса УРАЛСИБ» Кристины Петрухновой. Список победителей:

• Москва, Колесник Марина Анатольевна, компания Детский досуговый центр "АкадемГородок";

• Санкт-Петербург, Пятунин Игорь Владиславович, предприятие по производству стульев Ergo-rf-первый здоровьесберегающий;

• Краснодар, Выголов Игорь Олегович, Клуб виртуальной реальности VIRus;

• Уфа, Закиров Динар Гулемович, ООО "Картридж" – сервис для предоставления удаленной работы в 1С бухгалтерии,

Дополнительный приз – г. Санкт-Петербург, Гусева Юлия Игоревна, интернет-магазин "Марсик и друзья" – платформа помощи приютам для бездомных животных на базе зоомагазина. Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.