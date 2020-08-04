2020-08-04T13:12:03+03:00
Общество

Роспотребнадзор советует, как защититься от мошенников

В Тюменской области участились случаи мошенничества с использованием опробованных схем, на которые постоянно попадаются доверчивые граждане
Есен Абилькенов
Поделиться:
В Тюменской области участились случаи мошенничестваВ Тюменской области участились случаи мошенничестваФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» разработал памятку для потребителей с описанием часто встречающихся случаев мошенничества.

В памятке содержится информация о схемах, которые часто используют мошенники. В том числе они применяют новые методы обмана в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ведомстве составили рекомендации, как не стать жертвой мошенников.

Если вы получили СМС-сообщение о переводе, которого не совершали, позвоните в банк по номеру, указанному на карте. Не следует пытаться возвращать деньги самостоятельно. Не сообщайте никому логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС-сообщений, данные банковских карт.

Не совершайте никаких операций с картой или счетом, о которых вас просят по телефону или в чате. Прервите разговор, перезвоните в банк и уточните информацию. Будьте крайне осторожны при переходе по ссылкам, указанным в сообщениях. Убедитесь, что отправитель – именно ваш банк. Помните, что работники банка никогда не запрашивают коды безопасности, логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС-сообщений.

Если ваш друг или родственник просит срочно перевести деньги, особенно другому человеку, задайте личные вопросы и убедитесь, что вы общаетесь не с мошенником. Лучше всего перезвонить человеку по его номеру.

Не соглашайтесь на сомнительные предложения заработать деньги или участвовать в «успешном» проекте с обязательным первоначальным взносом или быстрым авансом за еще не сделанную работу. Проверяйте информацию о благотворительных акциях на официальных страницах благотворительных организаций. Проверяйте на официальных сайтах государственных органов информацию о мерах поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Пожарные в Тюмени спасли собаку, которая упала в строительную яму
Роспотребнадзор советует, как защититься от мошенников
В Тюмени от коронавируса умерла женщина
Тюменские пчеловоды нарушают правила разведения пчел
В Тюмени автоматическая система пожаротушения спасла склад от огня
Охотники в Тюменской области получат разрешения на добычу лося
Чартеры из Тюмени в Турцию начнут летать 10 августа
В Тюмень пришла аномальная жара
Гость из Свердловской области обманул ишимца, пообещав вернуть потерянную сумку
Из Тюмени в Казахстан не выпустили партию зараженного пиломатериала
Погорельцев с улицы Осипенко в Тюмени разместят в муниципальной гостинице
Россельхозбанк повысил стипендии студентам ГАУ Северного Зауралья
Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области – 400 человек на 100 тысяч жителей
Женщина в Тюменской области перевела мошенникам 420 тысяч рублей
В Тюменской области в ДТП погиб лось
Погода на 4 августа в Тюмени: тропический зной
Прокуратура проверит, почему из кранов тюменцев течёт «вонючая» вода
Детский фольклорный ансамбль представит Тюменскую область на всероссийском фестивале