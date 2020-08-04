Роспотребнадзор советует, как защититься от мошенников

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:12:03+03:00

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Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» разработал памятку для потребителей с описанием часто встречающихся случаев мошенничества.

В памятке содержится информация о схемах, которые часто используют мошенники. В том числе они применяют новые методы обмана в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ведомстве составили рекомендации, как не стать жертвой мошенников.

Если вы получили СМС-сообщение о переводе, которого не совершали, позвоните в банк по номеру, указанному на карте. Не следует пытаться возвращать деньги самостоятельно. Не сообщайте никому логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС-сообщений, данные банковских карт.

Не совершайте никаких операций с картой или счетом, о которых вас просят по телефону или в чате. Прервите разговор, перезвоните в банк и уточните информацию. Будьте крайне осторожны при переходе по ссылкам, указанным в сообщениях. Убедитесь, что отправитель – именно ваш банк. Помните, что работники банка никогда не запрашивают коды безопасности, логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС-сообщений.

Если ваш друг или родственник просит срочно перевести деньги, особенно другому человеку, задайте личные вопросы и убедитесь, что вы общаетесь не с мошенником. Лучше всего перезвонить человеку по его номеру.

Не соглашайтесь на сомнительные предложения заработать деньги или участвовать в «успешном» проекте с обязательным первоначальным взносом или быстрым авансом за еще не сделанную работу. Проверяйте информацию о благотворительных акциях на официальных страницах благотворительных организаций. Проверяйте на официальных сайтах государственных органов информацию о мерах поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU