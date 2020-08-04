2020-08-04T12:55:56+03:00
Общество

Тюменские пчеловоды нарушают правила разведения пчел

Слишком близкое расположение ульев к заборам может угрожать соседям
Есен Абилькенов
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Пчеловоды нарушают правила разведения пчелПчеловоды нарушают правила разведения пчелФото: pixabay.com
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Нарушения ветеринарных правил содержания медоносных пчёл выявили специалисты регионального управления Россельхознадзора. Как показала проверка, пчеловоды безответственно относятся к выполнению обязательных нормативов при строительстве и содержании ульев.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам провели проверки личных подсобных хозяйств граждан, которые содержат медоносных пчел. В числе нарушений такие пункты, как отсутствие учета и идентификации пчел, содержащихся в хозяйствах, несоблюдение высоты расположения ульев.

Кроме того, территории пасек не освобождены от растительности, ульи размещаются на расстоянии менее 3 метров от границ соседних земельных участков и не отделены от них глухим забором или густым кустарником, строением высотой не менее двух метров. Пчелы не подвергаются диагностическим исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных болезней.

Наблюдаются и другие нарушения. Управление напоминает пчеловодам о необходимости неукоснительного соблюдения ветеринарных правил содержания медоносных пчёл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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