В Тюмени автоматическая система пожаротушения спасла склад от огня

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:54:32+03:00

Техника сработала вовремя и справилась с возгоранием до приезда пожарных

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Сообщение о пожаре в складском помещении поступило диспетчерам центрального пункта пожарной связи. На место выехали подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда.

Для проведения разведки создали два звена газодымозащитной службы, поскольку в помещении склада была большая задымлённость. Очаг был обнаружен быстро: горели поддоны с готовой продукцией. Но проводить работы по тушению пожарным не пришлось, огонь был потушен.

Как выяснилось, складские помещения на объекте в соответствии с требованиями пожарной безопасности оборудованы современными системами сигнализации, а также автоматической установкой пожаротушения.

Как рассказал заместитель начальника отдела административной практики и дознания подполковник внутренней службы Григорий Горбачев, все системы сработали штатно и выполнили свою задачу в полном объеме. То есть через несколько минут после начала пожара извещатели передали тревожный сигнал на пост охраны, куда выведен прибор сигнализации.

Охранник сразу позвонил в пожарную службу. Параллельно сработала система водяного пожаротушения. Пожарные проверили помещение, убедились, что пожар потушен, нет тления и огонь не разгорится вновь. Только после этого они покинули объект.

Это не первый случай, когда системы пожаротушения спасают от огня подобные помещения. Схожие случаи, когда штатная работа систем защиты ликвидировала пожар с минимальным ущербом, произошли в ТЦ «Весна» в декабре 2018 года и в ТЦ «Остров» в июне 2019-го, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU