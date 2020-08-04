Охотники в Тюменской области получат разрешения на добычу лося

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:51:58+03:00

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В Тюменской области началась подготовка к охотничьему сезону на лося. Жеребьевка по распределению разрешений на добычу взрослого самца во время гона состоится 13 августа. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Разрешения будут разыграны между частными лицами, которые ведут охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона. Период охоты – с 1 по 30 сентября.

Жеребьевка начнется в 10 часов. На официальном портале органов государственной власти Тюменской области в режиме реального времени будет осуществляться видеотрансляция процедуры, сообщают в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU