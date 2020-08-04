2020-08-04T11:49:19+03:00
Общество

В Тюмень пришла аномальная жара

Метеорологи предупреждают об опасностях, которые таит в себе чрезмерно жаркая погода
Есен Абилькенов
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Метеорологи предупреждают об опасности, которые таит в себе чрезмерно жаркая погодаМетеорологи предупреждают об опасности, которые таит в себе чрезмерно жаркая погодаФото: pixabay.com
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С 4 по 5 августа на юге Тюменской области местами ожидается аномально жаркая погода, средняя суточная температура воздуха – от плюс 36 и выше. Об этом сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Это могут быть дорожно-транспортные происшествия, связанные с возможными ограничениями движения, скоплением транспорта на федеральных трассах, увеличение количества ДТП. Также повышается риск возникновения лесных, степных, торфяных пожаров, гибели людей на водных объектах. Угрожает жара и сельхозкультурам на полях и личных подворьях.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую, воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, чтобы ворот одежды не был тугим. На улице обязательно пользуйтесь летним головным убором. Под прямым воздействием солнечных лучей нужно закрывать как можно больше поверхности кожи. Обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

Старайтесь больше находиться в тени, не употребляйте алкогольные напитки, так как это приведет к обезвоживанию. Рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая газированных напитков с повышенным содержанием сахара.

Следует ограничить поездки на личном и общественном транспорте или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду.

Если вы ощущаете усталость, головную боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс, следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости, принимая её небольшими дозами по 80 – 100 мл, подолгу задерживая во рту. Также следует охладить тело, немедленно перейти в тень или принять душ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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