Гость из Свердловской области обманул ишимца, пообещав вернуть потерянную сумку

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:18:44+03:00

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В дежурную часть ишимского отдела полиции обратился 35-летний горожанин, который сообщил, что неизвестный похитил у него более 3 000 рублей. Выяснилось, что накануне потерпевший потерял сумку, в которой находились личные вещи и документы.

Вскоре ему позвонил неизвестный и сообщил, что нашел документы. Он предложил вернуть их за вознаграждение. Мошенник предложил мужчине перевести деньги через терминал оплаты. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый нигде не работающий 31-летний уроженец Свердловской области. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU