Из Тюмени в Казахстан не выпустили партию зараженного пиломатериала

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:16:59+03:00

Специалисты Россельхознадзора отказали в разрешении на поставку продукции из-за вредителей в древесине Фото: pixabay.com

Специалисты Россельхознадзора отказали в разрешении на поставку продукции из-за вредителей в древесине

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Вредителя – черного соснового усача рода monochamus – обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в пиломатериале, который был подготовлен для поставки на экспорт.

Как сообщили в ведомстве, при рассмотрении заявления о выдаче фитосанитарного сертификата на вывоз 40 кубометров пиломатериала хвойных пород в Республику Казахстан специалисты Россельхознадзора приняли отрицательное решение. Они отказали заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа стало обнаружение в подкарантинной продукции карантинного организма – соснового усача рода monochamus. Об этом свидетельствует заключение Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Управления потребовало устранить нарушение и избавить партию своей продукции от вредителей. Предприятие должно провести карантинное фитосанитарное обеззараживание лесоматериалов.

ИСТОЧНИК KP.RU