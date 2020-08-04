2020-08-04T10:16:59+03:00
Общество

Из Тюмени в Казахстан не выпустили партию зараженного пиломатериала

Специалисты Россельхознадзора отказали в разрешении на поставку продукции из-за вредителей в древесине
Есен Абилькенов
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Специалисты Россельхознадзора отказали в разрешении на поставку продукции из-за вредителей в древесинеСпециалисты Россельхознадзора отказали в разрешении на поставку продукции из-за вредителей в древесинеФото: pixabay.com
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Вредителя – черного соснового усача рода monochamus – обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в пиломатериале, который был подготовлен для поставки на экспорт.

Как сообщили в ведомстве, при рассмотрении заявления о выдаче фитосанитарного сертификата на вывоз 40 кубометров пиломатериала хвойных пород в Республику Казахстан специалисты Россельхознадзора приняли отрицательное решение. Они отказали заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа стало обнаружение в подкарантинной продукции карантинного организма – соснового усача рода monochamus. Об этом свидетельствует заключение Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Управления потребовало устранить нарушение и избавить партию своей продукции от вредителей. Предприятие должно провести карантинное фитосанитарное обеззараживание лесоматериалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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