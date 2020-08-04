Из Тюмени в Казахстан не выпустили партию зараженного пиломатериала
Вредителя – черного соснового усача рода monochamus – обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в пиломатериале, который был подготовлен для поставки на экспорт.
Как сообщили в ведомстве, при рассмотрении заявления о выдаче фитосанитарного сертификата на вывоз 40 кубометров пиломатериала хвойных пород в Республику Казахстан специалисты Россельхознадзора приняли отрицательное решение. Они отказали заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа стало обнаружение в подкарантинной продукции карантинного организма – соснового усача рода monochamus. Об этом свидетельствует заключение Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.
Управления потребовало устранить нарушение и избавить партию своей продукции от вредителей. Предприятие должно провести карантинное фитосанитарное обеззараживание лесоматериалов.
ИСТОЧНИК KP.RU