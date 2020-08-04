Погорельцев с улицы Осипенко в Тюмени разместят в муниципальной гостинице

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:26:42+03:00

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Жителей сгоревшего двухэтажного дома на улице Осипенко разместят в гостинице «Колос». Такое решение приняли в администрации города.

Напомним, пожар произошел накануне в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Осипенко, 33. По предварительным данным, в доме проживают 15 человек, пострадали трое. Дом сгорел полностью. На место выезжали специалисты администрации, принято решение разместить жильцов в гостинице «Колос».

Кроме того, огонь с жилого дома перекинулся на выявленный объект культурного наследия «Пожарная каланча». Это высокое четырёхгранное кирпичное сооружение в пять ярусов с открытой верхней смотровой площадкой, завершенной деревянным шатровым колпаком, возведено во второй четверти XX века.

Объект требует выполнения ремонтно-реставрационных работ. Доступ к нему ограничен, сооружение находилось под круглосуточной охраной.По итогам ранжирования необходимый комплекс работ на «Пожарной каланче» будет организован в первоочередном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU