2020-08-04T09:26:42+03:00
Общество

Погорельцев с улицы Осипенко в Тюмени разместят в муниципальной гостинице

Администрация города поможет пострадавшим при пожаре
Есен Абилькенов
Поделиться:
Администрация города поможет пострадавшим при пожареАдминистрация города поможет пострадавшим при пожареФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жителей сгоревшего двухэтажного дома на улице Осипенко разместят в гостинице «Колос». Такое решение приняли в администрации города.

Напомним, пожар произошел накануне в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Осипенко, 33. По предварительным данным, в доме проживают 15 человек, пострадали трое. Дом сгорел полностью. На место выезжали специалисты администрации, принято решение разместить жильцов в гостинице «Колос».

Кроме того, огонь с жилого дома перекинулся на выявленный объект культурного наследия «Пожарная каланча». Это высокое четырёхгранное кирпичное сооружение в пять ярусов с открытой верхней смотровой площадкой, завершенной деревянным шатровым колпаком, возведено во второй четверти XX века.

Объект требует выполнения ремонтно-реставрационных работ. Доступ к нему ограничен, сооружение находилось под круглосуточной охраной.По итогам ранжирования необходимый комплекс работ на «Пожарной каланче» будет организован в первоочередном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погорельцев с улицы Осипенко в Тюмени разместят в муниципальной гостинице
Россельхозбанк повысил стипендии студентам ГАУ Северного Зауралья
Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области – 400 человек на 100 тысяч жителей
Женщина в Тюменской области перевела мошенникам 420 тысяч рублей
В Тюменской области в ДТП погиб лось
Погода на 4 августа в Тюмени: тропический зной
Прокуратура проверит, почему из кранов тюменцев течёт «вонючая» вода
Детский фольклорный ансамбль представит Тюменскую область на всероссийском фестивале
Тюменские бабушки 55+ отработали приёмы самообороны
Семь тысяч жителей Тюменской области поучаствовали в акции «Сад памяти»
Жителям Тюменской области разрешили ходить в баню
Александр Моор рассказал, как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября
Тюменская область приняла участие в международной игре «Начинающий фермер»
В Ишиме уголовник со стажем убил собутыльника
Тюменский бизнес сможет сэкономить на юридических услугах
Александр Моор рассказал, вернётся ли Тюменская область к жёстким ограничениям из-за коронавируса
Поисковики показали школьникам найденные вещи погибших красноармейцев
Предпринимателей Тобольска проконсультируют по ведению бизнеса в условиях коронавируса
День физкультурника в Тюмени пройдет онлайн и офлайн
В Тюмени женщина наладила сбыт галлюциногенных грибов
За неделю в Тюменской области произошло 35 пожаров
Александр Моор в прямом эфире ответит на вопросы тюменцев
Ишимские врачи лазером удалили пациенту камень из мочевого пузыря
В Тюмени мужчину избили металлической трубой и табуретом
В Тюменской области 88 новых случаев заболевания коронавирусом
В Тюмени шесть вэдэвэшников получили травмы, устроив мордобой средь бела дня
Под Тюменью КамАЗ врезался в «Мерседес» и загорелся
Тобольским школьникам рассказали о вреде курения и ответственном отношении к здоровью