2020-08-04T09:19:42+03:00
Общество

Россельхозбанк повысил стипендии студентам ГАУ Северного Зауралья

Россельхозбанк поддерживает талантливых студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья
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Россельхозбанк повысил стипендии студентам ГАУ Северного ЗауральяРоссельхозбанк повысил стипендии студентам ГАУ Северного Зауралья
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В год собственного 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, на 2020–2021 учебный год.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов будет увеличено на 39% и составит 396 студентов. Также будет повышен на 25% размер стипендии банка, он составит 12 500 рублей в месяц.

Опыт реализации Тюменским РФ АО «Россельхозбанк» стипендиальной программы в 2019–2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли, и формирования резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.

Среди них и Андрей Гайзатулин, студент-агроном, выпускного курса. Андрей родился в сельской местности и часто ездил на поля с отцом, с детства интересовался сельскохозяйственной техникой и организацией процесса производства.

– Агрономия – это у нас семейное дело, старший брат тоже агроном. В правильности своего выбора я убежден, – говорит Андрей. – Сегодня четко понятно, что в нашей области и в стране в целом проводится политика поддержки АПК, реализуются программы поддержки сельских жителей и развития сельских территорий.

– Для нас важно сотрудничество с таким партнером, как Россельхозбанк. Тем более что оно развивается в разных направлениях. Претендентов на стипендии Россельхозбанка мы коллегиально выбираем из лучших студентов нашего вуза, ведущих активную научную работу. Стипендия такого размера – сильнейшая мотивация для отличной учебы и научной деятельности. Мы рады тому, что эта программа получила свое дальнейшее развитие, – прокомментировала ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко.

По словам директора Тюменского РФ АО «Россельхозбанк» Михаила Стебихова, Государственный аграрный университет Северного Зауралья является не только надежным партнером Тюменского РФ АО «Россельхозбанк», но и региональным центром образовательной деятельности, научного обеспечения и производства наукоемкой продукции в агропромышленном комплексе Тюменской области.

– От таких ребят, как Андрей Гайзатулин, их профессионализма и заинтересованности в труде зависит дальнейшее направление и развитие всего АПК. Россельхозбанк, со своей стороны, готов поддержать стремление и упорство студентов, желание работать и развивать сельское хозяйство. Главное, гореть своей будущей профессией и отдаваться ей сполна, – резюмировал Михаил Стебихов.

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