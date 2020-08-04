2020-08-04T08:55:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области – 400 человек на 100 тысяч жителей

Индекс заболеваемости в Тюменской области ниже, чем в среднем по России
Есен Абилькенов
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Индекс заболеваемости в Тюменской области ниже, чем в среднем по РоссииИндекс заболеваемости в Тюменской области ниже, чем в среднем по РоссииФото: pixabay.com
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Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области составляет почти 400 человек на 100 тысяч населения. Это практически в полтора раза меньше, чем в среднем по России (579).

Об этом на заседании регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса 3 августа сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Темп прироста заболеваемости за предыдущие сутки составил 1,46%. Коэффициент распространения заболевания на 3 августа – 0,96. Доля свободных коек для лечения пациентов с COVID-19 в регионе составляет более 53% от их общего числа.

Напомним, с начала пандемии, по данным на 3 августа, в регионе зарегистрировано 6 107 случаев заболевания COVID-19. За сутки выздоровели 43 человека, за весь период выписаны 4 907 человек. От коронавируса умерли 25 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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