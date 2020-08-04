Женщина в Тюменской области перевела мошенникам 420 тысяч рублей
В отдел полиции села Исетское с заявлением о мошенничестве обратилась 24-летняя местная жительница. Доверчивость обошлась ей в 420 тысяч рублей.
Потерпевшая рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и сообщили о необходимости перевести деньги на безопасный счет, поскольку участились случаи несанкционированных попыток перевода денег.
Девушка в банкомате сняла со своих счетов крупную сумму денег (420 тысяч) и положила их на номер счета, который продиктовал лжесотрудник банка. Счет оказался номером телефона, с помощью которого преступники похищают деньги доверчивых граждан. Возбуждено уголовное дело.
Схема хищения денег, которая была использована в этот раз, носит традиционный характер, отмечают в УМВД по Тюменской области. Однако граждане продолжают верить злоумышленникам и переводить им свои сбережения.
Полиция напоминает о бдительности. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор и перезвонить на горячую линию вашего банка. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих счетов.
ИСТОЧНИК KP.RU