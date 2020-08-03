2020-08-03T20:46:19+03:00
Звезды

Детский фольклорный ансамбль представит Тюменскую область на Всероссийском фестивале

Финал «Наследников культуры» пройдёт 4 августа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Детский фольклорный ансамбль представит Тюменскую область на Всероссийском фестивалеДетский фольклорный ансамбль представит Тюменскую область на Всероссийском фестивале
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Детский фольклорный ансамбль «ЯрецЪ» представит Тюменскую область на Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники культуры». Как сообщили в региональном департаменте культуры, мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Совета Федерации. Тюменцы выступят в номинации «Фольклор» в финале конкурса.

«ЯрецЪ» существует на базе тюменской детской школы искусств «Этюд». Ребятишки изучают на занятиях музыкальное народное творчество, этнохореографию, фольклорный ансамбль и играют на народных инструментах. Солисты тюменского ансамбля – лауреаты и дипломанты всероссийских конкурсов вокального народного исполнительства. Коллектив стал единственным ансамблем, которому выпала возможность защитить честь региона на фестивале.

В общей сложности в финале выступят почти 800 участников из 56 российских регионов, а также Франции, Армении, Беларуси и Украины (ДНР).

Отметим, что в 2020 году юбилейный V Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» проходит в очно-дистанционном формате. На официальном сайте проекта можно посмотреть онлайн-трансляции основных событий и мастер-классы от знатоков народных промыслов. Гости фестиваля могут сами сделать ступни из бересты, испечь традиционное обрядовое печенье и многое другое.

Итоги фестиваля «Наследники традиций» подведут в прямом эфире 4 августа в 15 часов (мск). Трансляция состоится на официальном сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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