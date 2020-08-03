В Тюмени полицейские поймали незаконных мигрантов

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:28:00+03:00

Фото со страницы УМВД по Тюменской области в ВК

Нарушители пытались скрыться, но стражи порядка задержали их и доставили в отдел

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Cотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на территории областного центра. Полицейские проверяли иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного режима и осуществляющих незаконную трудовую деятельность.

В ходе рейда изучены места скопления иностранцев, желающих получить временное трудоустройство. Мигранты, находящиеся на территории России незаконно, пытались скрыться от полицейских, но были задержаны. Тех граждан, у которых документы оказались не в порядке, доставили в отдел по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства.

В общей сложности на 15 граждан стран ближнего зарубежья составлено 17 протоколов в связи с нарушением режима пребывания в Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU