В Тюмени полицейские поймали незаконных мигрантов
Cотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на территории областного центра. Полицейские проверяли иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного режима и осуществляющих незаконную трудовую деятельность.
В ходе рейда изучены места скопления иностранцев, желающих получить временное трудоустройство. Мигранты, находящиеся на территории России незаконно, пытались скрыться от полицейских, но были задержаны. Тех граждан, у которых документы оказались не в порядке, доставили в отдел по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства.
В общей сложности на 15 граждан стран ближнего зарубежья составлено 17 протоколов в связи с нарушением режима пребывания в Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU