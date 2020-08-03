Тюменцы передали вещи пострадавшим от наводнения в Свердловской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:26:43+03:00

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Тюменские активисты передали пожертвования пострадавшим в наводнении в городе Нижние Серги Свердловской области. В этом городе несколько недель назад произошел потоп.

Две реки вышли из берегов в результате сильных ливней. Паводок повредил опоры линий электропередачи, разрушил три пешеходных и автомобильный мост, десятки домов. В городе ввели режим ЧС.

Представители тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» запросили у свердловских коллег список необходимого и собрали гуманитарную помощь. Это вещи, которые полученны в рамках акции «Ящик добра».

Как отмечали екатеринбургские активисты, наиболее острая необходимость ощущалась в детских вещах. За два дня тюменцы рассортировали вещи по размерам. В результате было отправлено 6 коробок детских вещей в качестве гуманитарного груза.Тюменские активисты напомнили, что когда несколько лет назад подобный паводок был в Ишиме, из Екатеринбурга тоже пришел гуманитарный груз с коробками вещей.

Передать вещи на благотворительность тюменцы могут ежедневно с 10 до 22 часов. «Ящик добра» расположен на первом этаже торгового центра «Сити-Молл». Собранные вещи передаются нуждающимся жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU