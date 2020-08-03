Тоболяки выберут социальный проект для получения гранта

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:24:35+03:00

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В Тобольске продолжается онлайн-голосование по проектам некоммерческих организаций. Победитель получит муниципальный грант на реализацию своей социальной инициативы.

В голосовании на сегодняшний день участвуют 30 проектов. Каждый житель Тобольске может поддержать один из них. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись в системе ЕСИА «Госуслуги» и являться жителем Тобольска в соответствии с регистрацией.

Ознакомиться с проектами и выбрать тот, который жители считают наиболее значимым, можно на сайте администрации Тобольска в разделе «Общественное голосование – на сайт». Затем нужно перейти в «Проекты на голосовании» в категории «Массовое мероприятие» – «Местные».

В соответствии с условиями, проекты должны иметь социальную значимость, новизну решения, соответствовать установленным целям и быть тиражируемыми, отметили в администрации города. На основе экспертной оценки по строгим критериям проекты ранжированы в рейтинговой таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU