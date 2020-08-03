2020-08-03T09:14:57+03:00
Общество

В Тюмени обсудят ситуацию на рынке труда

В круглом столе примут участие представители профильного департамента и эксперты
Есен Абилькенов
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В круглом столе примут участие представители профильного департамента и экспертыВ круглом столе примут участие представители профильного департамента и экспертыФото: pixabay.com
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В Тюмени обсудят ситуацию на рынке труда региона в условиях пандемии. Круглый стол на тему «Рынок труда после пандемии. Как не остаться без работы в изменившихся экономических условиях» пройдет на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.

Экспертная встреча состоится 6 августа в формате онлайн на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень», а также в официальных сообществах издания. Начало трансляции в 11 часов. В мероприятии примут участие директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, HR-менеджер кадрового агентства Dream Work Дарья Шонохова, руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

Эксперты расскажут о текущей ситуации на рынке труда Тюменской области в условиях пандемии коронавируса и о мерах поддержки, предпринимаемых на уровне региона в части содействия трудоустройства граждан.

Участники встречи также озвучат свои прогнозы, относительного того, какие профессии могу оказаться невостребованными после выхода региона из пандемии, и дадут рекомендации о том, на развитие каких профессиональных компетенций сейчас стоит обратить внимание, чтобы оставаться востребованным специалистом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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