Жителю Тюменской области пришлось заплатить алименты, чтобы устроиться на перспективную работу

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:39:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Казанского районного отделения судебных приставов УФССП России по Тюменской области взыскали с местного жителя 1964 года рождения алименты в пользу сына. Мужчина работал неофициально и не перечислял средства в счет алиментов. В итоге сумма долга составила 70 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель нашел должника и разъяснил ему негативные последствия неисполнения судебного решения. За неуплату алиментов должника привлекут к административной ответственности, которая предполагает обязательные работы до150 часов, арест от 10 до 15 суток либо штраф в 20 тысяч рублей.

Если же гражданин продолжит игнорировать законное требование, ему может грозить уже уголовная ответственность, напоминают в Управлении ФССП по Тюменской области. Она уже предполагает исправительные работы, арест и лишение свободы на срок до одного года.

Мужчина признался, что нашел перспективную работу, поэтому не хочет проблем с законом. Он попросил сделать перерасчет задолженности. Уже на следующий день мужчина перевел всю сумму долга.

ИСТОЧНИК KP.RU