В Тюмени из-за ремонта теплотрассы перекроют несколько улиц

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:38:04+03:00

Движение будет прекращено на две недели. Фото: сайт администрации Тюмени

Движение будет прекращено на две недели

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В Тюмени с восьмого по двадцатое августа будет прекращено движение транспортных средств на нескольких участках. Причиной перекрытия дорог является капитальный ремонт участка тепломагистрали.

Прекращение движения затронет участок дороги на улице Сургутской – от улице Водников до пересечения с улицей Циолковского. Также нельзя будет проехать в указанный период по улице Водников от пересечения с улицей Сургутской до дома № 12 на улице Водников.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. На фото показана схема объезда территории, где будет проводиться ремонт. Преодолеть данный участок можно по улицам Чукотская, Циолковского, Березовский переулок, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU