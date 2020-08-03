2020-08-03T08:38:04+03:00
Общество

В Тюмени из-за ремонта теплотрассы перекроют несколько улиц

Движение будет прекращено на две недели
Есен Абилькенов
Поделиться:
Движение будет прекращено на две недели. Фото: сайт администрации ТюмениДвижение будет прекращено на две недели. Фото: сайт администрации Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени с восьмого по двадцатое августа будет прекращено движение транспортных средств на нескольких участках. Причиной перекрытия дорог является капитальный ремонт участка тепломагистрали.

Прекращение движения затронет участок дороги на улице Сургутской – от улице Водников до пересечения с улицей Циолковского. Также нельзя будет проехать в указанный период по улице Водников от пересечения с улицей Сургутской до дома № 12 на улице Водников.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. На фото показана схема объезда территории, где будет проводиться ремонт. Преодолеть данный участок можно по улицам Чукотская, Циолковского, Березовский переулок, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тобольским школьникам рассказали о вреде курения и ответственном отношении к здоровью
В Тюмени полицейские поймали незаконных мигрантов
Тюменцы передали вещи пострадавшим от наводнения в Свердловской области
Тоболяки выберут социальный проект для получения гранта
В Тюмени обсудят ситуацию на рынке труда
Жителю Тюменской области пришлось заплатить алименты, чтобы устроиться на перспективную работу
В Тюмени из-за ремонта теплотрассы перекроют несколько улиц
В Ишимском районе мужчина ударил ножом старшего брата
Тюменца обманули с помощью страницы его сестры
Погода на 3 августа в Тюмени: жара не спадает
В Тюмени вэдэвэшник размахивал флагом, забравшись на мост Челюскинцев
В Тюмени мужчина разбился насмерть, выпав из окна больницы
МФК «Тюмень» вырвал победу у команды «Динамо-Самара» в серии пенальти
Тюменцам рассказали, как отличить натуральный сыр от дешёвого сырного продукта
Специалисты центра реабилитации осваивают новые технологии
Тюменский тренер рассказал, как можно быстро научиться плавать
Китайцы с успехом изучают русский язык во время предвузовской подготовки
В Ишиме пьяный мужчина, которого судили семь раз, пырнул старшего брата ножом в живот
Жительницу Тюмени надули во время покупки губной гармошки
Каждый житель Тюменской области «пошопился» за полгода на 126 тысяч рублей
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 августа 2020 года увеличилось на 90 человек