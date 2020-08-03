В Ишимском районе мужчина ударил ножом старшего брата

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:37:42+03:00

За нападение на родственника подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы Фото: pixabay.com

За нападение на родственника подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы

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Мужчина 1957 года рождения с ножевым ранением брюшной полости поступил в медицинское учреждение Ишима. Медики сообщили об этом в полицию.

Стражи порядка выяснили, что травму потерпевшему нанес его брат 1959 года рождения. Ссора произошла во время употребления алкоголя. Мужчина схватил со стола нож и ударил родственника в живот.

Подозреваемый пытался скрыться, но его задержал наряд ППС. Агрессор уже был ранее судим за различные преступления 7 раз. Возбуждено уголовное дело в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.

Виновнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU