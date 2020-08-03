Тюменца обманули с помощью страницы его сестры
В тюменскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель 1992 года рождения.
В Тюмени мужчина в социальной сети получил сообщение от сестры с просьбой срочно перевести 12 тысяч рублей. Собеседница заявила, что позже объяснит, в чем дело.
Тюменец перевел деньги на указанный банковский счет. Только после этого он позвонил сестре. Выяснилось, что ее страница оказалась взломанной. Подобные сообщения пришли многим ее знакомым.
Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника. Полиция призывает граждан к бдительности. Мошенники часто звонят или пишут от имени родственников и друзей с просьбой срочно перевести деньги.
Злоумышленники рассчитывают на эффект внезапности. В этой ситуации лучше задать собеседнику вопрос, ответ на который не знают посторонние люди.
ИСТОЧНИК KP.RU