Тюменца обманули с помощью страницы его сестры

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:17:07+03:00

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В тюменскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель 1992 года рождения.

В Тюмени мужчина в социальной сети получил сообщение от сестры с просьбой срочно перевести 12 тысяч рублей. Собеседница заявила, что позже объяснит, в чем дело.

Тюменец перевел деньги на указанный банковский счет. Только после этого он позвонил сестре. Выяснилось, что ее страница оказалась взломанной. Подобные сообщения пришли многим ее знакомым.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника. Полиция призывает граждан к бдительности. Мошенники часто звонят или пишут от имени родственников и друзей с просьбой срочно перевести деньги.

Злоумышленники рассчитывают на эффект внезапности. В этой ситуации лучше задать собеседнику вопрос, ответ на который не знают посторонние люди.

ИСТОЧНИК KP.RU