2020-08-03T07:07:47+03:00
Общество

Погода на 3 августа в Тюмени: жара не спадает

В понедельник синоптики обещают жаркую погоду
Есен Абилькенов
Поделиться:
В понедельник синоптики обещают жаркую погодуВ понедельник синоптики обещают жаркую погодуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 августа, в Тюмени ожидается жаркая погода. В течение дня столбик термометра поднимется до отметки в +34 градуса.

Температура воздуха ночью будет +21...+24 градуса, днем – +33...+34. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

По народному календарю сегодня чествуют преподобного Онуфрия Печерского. Это был монах Киево-Печерской лавры, живший в 12-м веке. Он был известен как преподобный, соблюдавший молчаливый затвор. Со временем его начали почитать как святого.

В честь монаха на Руси все работы в этот день полагалось совершать молча. Как говорили в народе, на Онуфрия не стоит произносить без крайней необходимости и лишнего слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменца обманули с помощью страницы его сестры
Погода на 3 августа в Тюмени: жара не спадает
В Тюмени вэдэвэшник размахивал флагом, забравшись на мост Челюскинцев
В Тюмени мужчина разбился насмерть, выпав из окна больницы
МФК «Тюмень» вырвал победу у команды «Динамо-Самара» в серии пенальти
Тюменцам рассказали, как отличить натуральный сыр от дешёвого сырного продукта
Специалисты центра реабилитации осваивают новые технологии
Тюменский тренер рассказал, как можно быстро научиться плавать
Китайцы с успехом изучают русский язык во время предвузовской подготовки
В Ишиме пьяный мужчина, которого судили семь раз, пырнул старшего брата ножом в живот
Жительницу Тюмени надули во время покупки губной гармошки
Каждый житель Тюменской области «пошопился» за полгода на 126 тысяч рублей
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 августа 2020 года увеличилось на 90 человек