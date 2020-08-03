Погода на 3 августа в Тюмени: жара не спадает

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:07:47+03:00

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Сегодня, 3 августа, в Тюмени ожидается жаркая погода. В течение дня столбик термометра поднимется до отметки в +34 градуса.

Температура воздуха ночью будет +21...+24 градуса, днем – +33...+34. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

По народному календарю сегодня чествуют преподобного Онуфрия Печерского. Это был монах Киево-Печерской лавры, живший в 12-м веке. Он был известен как преподобный, соблюдавший молчаливый затвор. Со временем его начали почитать как святого.

В честь монаха на Руси все работы в этот день полагалось совершать молча. Как говорили в народе, на Онуфрия не стоит произносить без крайней необходимости и лишнего слова.

ИСТОЧНИК KP.RU