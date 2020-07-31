2020-07-31T14:52:36+03:00
Общество

В медучреждения Тюмени звонят фальшивые инспекторы

Неизвестные выдают себя за представителя одного из департаментов администрации города
Есен Абилькенов
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Неизвестные выдают себя за представителя одного из департаментов администрации городаНеизвестные выдают себя за представителя одного из департаментов администрации городаФото: pixabay.com
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В департаменте безопасности жизнедеятельности Тюмени сообщили о действиях неизвестных лиц, которые выдают себя за представителей этого учреждения. Как выяснилось, некие граждане звонят в медицинские организации города и от лица руководителя департамента сообщают о якобы готовящейся проверке в области пожарной безопасности.

– Информируем, что, согласно положению о департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города, на департамент возложены задачи по организации проведения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Полномочиями по организации и проведению проверок соблюдения установленных требований пожарной безопасности департамент не наделен, – сообщили в подразделении администрации Тюмени.

Там подчеркнули, что проверки деятельности организаций и граждан, состояния используемых ими объектов проводят органы государственного пожарного надзора. В департаменте призывают руководителей медицинских учреждений и других организаций, а также жителей быть бдительными при поступлении подобных звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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