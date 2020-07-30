2020-07-30T10:53:08+03:00
Общество

В Тюменской области мужчину обвиняют в убийстве 19-летнего парня

Расследование вели сотрудники подразделения Следственного комитета РФ
Есен Абилькенов
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Фото с сайта СУ СК РФ по Тюменской областиФото с сайта СУ СК РФ по Тюменской области
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Завершено расследование по уголовному делу в отношении 35-летнего тоболяка. Его обвиняют в убийстве, которое было совершено в марте этого года. В обстоятельствах преступления разбирались сотрудники Тобольского следственного отдела СУ СК РФ по Тюменской области

По версии следствия, ночью 2 марта в 8-м микрорайоне Тобольска обвиняемый, который в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт по незначительному поводу с проходившим мимо 19-летним парнем. Во время ссоры злоумышленник достал нож и нанес несколько ударов в живот и грудную клетку молодому человеку.

Проезжавшие мимо сотрудники полиции вызвали скорую и задержали нападавшего. Несмотря на усилия врачей, потерпевший умер от полученных ран. Обвиняемого поместили под стражу. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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