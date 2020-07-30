Югра поддерживает создание и модернизацию баз отдыха для туристов

30 Июль 2020 2020-07-30T07:33:33+03:00

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Департамент промышленности автономного округа предоставляет субсидии в форме грантов на развитие и реконструкцию объектов туристской индустрии, тем самым стимулируя рост внутреннего и въездного туризма в Югре.

В этом году грант в сумме 2,5 млн предоставят ООО «Охотничье хозяйство «Еловое». Компания из Сургутского района направит на развитие инфраструктуры действующего охотхозяйства, этностойбища и строительство новых гостевых домов для круглогодичного приема туристов.

«Еловое» находится в 10 км от п. Федоровский, предоставляя туристам такие услуги, как охота и рыбалка, посещение стойбища ханты, участие в национальных обрядах, мастер-классе по ловле оленя тынзяном (арканом), катание на оленьей упряжке.

Связаться с базой можно по телефону +7-922-254-38-24, e-mail elovoe@yandex.ru

Югра притягивает рыбаков и охотников со всех уголков страны и даже из-за границы. Полюбоваться красивыми пейзажами и природой, вместе с семьей и друзьями отправиться на рыбалку, а после отдохнуть с комфортом можно не только в «Еловом», но и на других современных базах.

1. Рыболовная база «Тихая бухта»

Местоположение: 151 км реки Вах, Нижневартовский район Виды услуг: аренда домика, аренда снастей и моторных лодок, баня, снегоходы

Контакты: vk.com/buhta_hmao, +7-904-456-95-85, + 7 -904-469-24-13

2. Рыболовная база «Глухая – 2»

Местоположение: Кондинский район, озеро Красный Яр

Виды услуг: охота, рыбалка, сбор дикоросов, баня, спутниковое телевидение, беседка, ледник, моторные лодки, снегоходы

Контакты: +7-951-980-01-67, +7-904-465-00-22

3. База отдыха «Бедкаш»

Местоположение: Березовский район, п. Игрим, ул. Водников, 1

Виды услуг: организация рыболовных туров Контакты: +7-922-209-38-54, сайт: www.bedkash.ru

4. База отдыха «Таежное озеро»

Местоположение: в 6 км от г. Мегиона в сторону Нижневартовска, ул. Таежная, 1

Виды услуг: аренда домов, бань, рыбалка на территории, прокат лыж и коньков

Контакты: +7 (3466) 535-828, vk.com/taezgnoeozero, сайт: таежноеозеро.рф

5. База «Сибирский двор»

Местоположение: г. Нефтеюганск, Северо-Восточная зона, ул. Ленина, 7

Виды услуг: организация рыбалки, охоты на дичь, посещение стойбищ ханты и манси, катание на оленях и дегустация национальных блюд, стендовая стрельба, баня, мангальная зона

Контакты: +7-952-693-87-86

6. База отдыха «Остяко-Вогульск»

Местоположение: Ханты-Мансийский район, 74 км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань

Виды услуг: зимняя и летняя рыбалка, любительская и национальная охота, катание на снегоходах, обласах, лодках, водных лыжах

Контакты: +7-908-882-78-18

Удачной вам рыбалки и хорошего отдыха в Югре!