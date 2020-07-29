В Тюмени велосипедистов призвали переходить дорогу по правилам

29 Июль 2020 2020-07-29T09:56:06+03:00

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Профилактическое мероприятие «По переходу – пешком!» состоялось накануне в Тюмени. Организаторами выступили комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города и городской отдел ГИБДД. В акции приняли участие помощники инспекторов дорожного движения из «Отрядов мэра».

Главной задачей организаторов стало напоминание горожанам, особенно детям и подросткам, о правилах дорожной безопасности при езде на велосипедах. Как отмечают в комиссии ПДН, очень многие не соблюдают правила пересечения дороги по пешеходному переходу с велосипедом.

– Часто велосипедисты пересекают проезжую часть не спешиваясь. Еще более печальной кажется картина, когда так поступают взрослые, катаясь вместе с детьми. Значит, дети тоже будут нарушать. Не зря говорят, что самая доходчивая форма объяснить ребенку, как нужно поступить в той или иной ситуации, – это собственный пример, – заметила заместитель председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илона Осипова.

Организаторы мероприятия призывают горожан соблюдать правила безопасности при езде на велосипеде. Не следует кататься в наушниках: на дороге нужно слышать всё, что происходит вокруг. Одна из самых опасных привычек некоторых велосипедистов – выскакивать на перекресток из-за машин, как только загорелся зелёный свет, так как есть риск столкнуться с машиной, доезжающей на желтый свет.

Нужно надевать яркую одежду со светоотражающими полосками, чтобы быть более заметным на дороге. Лучше не разговаривать по телефону во время езды. Детей нужно перевозить только с использованием специального детского сиденья и только в том случае, если велосипед адаптирован для этого.

ИСТОЧНИК KP.RU