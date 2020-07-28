В одном из подразделений УМВД Тюмени прошла учебная эвакуация
Совместные учения по пожарной безопасности и предотвращению гибели и травматизма людей провели представители силового ведомства и МЧС России. Мероприятие состоялось в административном здании Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.
Как следовало из легенды, в служебном помещении на втором этаже здания произошло возгорание. В результате возникла угроза распространения огня и задымления.
Началась немедленная эвакуация людей. Прибывшие пожарные подразделения приступили к тушению условного пожара, а звенья газодымозащитной службы провели проверку помещений, чтобы в них не осталось людей. Начальник 123-й пожарно-спасательной части Евгений Столбов отметил быстрые и слаженные действия всех служб. По его оценке, эвакуация прошла строго по инструкции, спасатели и администрация объекта справились с поставленной задачей.
В ходе тренировки эвакуировано 20 человек. От МЧС было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU