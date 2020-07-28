2020-07-28T16:24:17+03:00
Общество

В одном из подразделений УМВД Тюмени прошла учебная эвакуация

Совместную тренировку провели сотрудники полиции и МЧС
Есен Абилькенов
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Совестную тренировку провели сотрудники полиции и МЧС. Фото с сайта ГУ МЧС РФ по Тюменской областиСовестную тренировку провели сотрудники полиции и МЧС. Фото с сайта ГУ МЧС РФ по Тюменской области
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Совместные учения по пожарной безопасности и предотвращению гибели и травматизма людей провели представители силового ведомства и МЧС России. Мероприятие состоялось в административном здании Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как следовало из легенды, в служебном помещении на втором этаже здания произошло возгорание. В результате возникла угроза распространения огня и задымления.

Началась немедленная эвакуация людей. Прибывшие пожарные подразделения приступили к тушению условного пожара, а звенья газодымозащитной службы провели проверку помещений, чтобы в них не осталось людей. Начальник 123-й пожарно-спасательной части Евгений Столбов отметил быстрые и слаженные действия всех служб. По его оценке, эвакуация прошла строго по инструкции, спасатели и администрация объекта справились с поставленной задачей.

В ходе тренировки эвакуировано 20 человек. От МЧС было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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