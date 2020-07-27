2020-07-27T21:19:25+03:00
Экономика

В Тюмени состоится цифровой IT-форум «ИНФОТЕХ – 2020»

Он пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени состоится цифровой IT-форум «ИНФОТЕХ – 2020»В Тюмени состоится цифровой IT-форум «ИНФОТЕХ – 2020»
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Цифровой IT-форум «ИНФОТЕХ» состоится в Тюмени 28 и 29 октября в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, по традиции мероприятие проходит осенью, и даже этот сложный из-за пандемии год не станет исключением. Мероприятие состоится в любом случае – либо очно, либо в онлайн-формате.

Во время пандемии интерес к разным цифровым технологиям, онлайн-платформам для обучения и организации рабочих процессов массово возрос, а компании оптимизируют бизнес-процессы под новые реалии. Для того, чтобы форум и выставка были максимально полезными и эффективными, на днях состоялась онлайн-встреча с директором департамента информатизации Марией Рудзевич. Представители IT-сферы обсудили актуальные темы года, форматы мероприятий, спикеров в сфере IT, концепцию и программу «ИНФОТЕХа».

Каждый год форум собирает экспертов и лучших профессионалов в области цифровых технологий. На самой выставке представляют самые последние разработки и решения в сфере информационной безопасности, обучения, информационной инфраструктуры и сквозных технологий. Мероприятие не только стало традиционной площадкой для обмена опытом, но и дало толчок развитию ИТ-культуры в Тюменской области.

Организатором форума является правительство Тюменской области. Подробности о форуме можно узнать на официальном сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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