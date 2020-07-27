2020-07-27T20:52:38+03:00
Общество

В Тюменской области соцработников учат правильно обращаться с пожилыми и инвалидами

Они проходят образовательный курс по введению в профессиональную деятельность
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области соцработников учат правильно обращаться с пожилыми и инвалидамиВ Тюменской области соцработников учат правильно обращаться с пожилыми и инвалидами
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Социальные работники Тюменской области продолжают обучение в рамках образовательного курса «Введение в профессиональную деятельность», которую проводит областной геронтологический центр. Как сообщили в региональном департаменте социального развития, программа позволяет получить нужные знания и практические навыки работникам-новичкам, у которых маленький опыт в соцобслуживании пожилых и инвалидов.

Участники курса изучают теоретический материал и отрабатывают необходимые для квалифицированного предоставления соцобслуживания практические навыки. Из-за пандемии коронавируса занятия проходят онлайн, но высокие технологии позволяют даже удалённо демонстрировать участникам курса манипуляции по уходу за людьми-инвалидами.

Преподаватели используют манекен и современное оборудование, чтобы показать «ученикам» приёмы перемещения и позиционирования, кормления, проведения гигиенических процедур и профилактических мероприятий. Кроме того, на рабочем месте предусмотрена двухнедельная стажировка. Каждый слушатель может получить консультацию и профессиональную помощь от наставников и специалистов центра.

Из-за реализации в Тюменской области системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами требования к профессиональной подготовке социальных работников значительно повышаются. По мнению организаторов, курс «Введение в профессиональную деятельность» с успехом решает эту задачу, обучает теоретическим и практическим умениям и навыкам предоставления социальных услуг, что благотворно отражается на их качестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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