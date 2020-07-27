В Тюменской области с успехом работает Центр инноваций социальной сферы

27 Июль 2020 2020-07-27T20:58:43+03:00

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Четвёртый год в Тюменской области работает Центр инноваций социальной сферы, который поддерживает социальных предпринимателей и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Как сообщили в департаменте социального развития региона, центр оказывает консультационную, образовательную и другие виды господдержки предприятиям и людям, которые только планируют деятельность в социальной сфере.

В 2020 году услуги можно получить в формате одного окна в центре оказания услуг «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Стержень образовательного направления – «Школа социального предпринимательства», которую поддержало правительство Тюменской области.

За четыре года учениками «Школы социального предпринимательства» стали 487 человек, из которых до конца дошла ровно половина – 243 выпускника. По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Александры Князевой, чтобы стартовать, предпринимателям нужны и знания, и толчок.

– Что нужно предпринимателю, чтобы стартовать? Как минимум знания, а многим нужен толчок. Людям без опыта нужна база, чтобы кто-то разложил по полочкам экономику проекта, рассказал о сложностях, о целевой аудитории. Поэтому нам хотелось облегчить предпринимателям старт в важных для региона начинаниях, – отметила она.

Практическая реализация составляет 30% от выпуска. Благодаря «Школе социального предпринимательства» работу получили 70 человек, появилось 22 новых субъекта малого и среднего предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU