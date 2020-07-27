2020-07-27T20:58:43+03:00
Экономика

В Тюменской области с успехом работает Центр инноваций социальной сферы

Он поддерживает социальных предпринимателей и представителей социально ориентированных НКО
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области с успехом работает Центр инноваций социальной сферыВ Тюменской области с успехом работает Центр инноваций социальной сферы
Изменить размер текста:

Четвёртый год в Тюменской области работает Центр инноваций социальной сферы, который поддерживает социальных предпринимателей и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Как сообщили в департаменте социального развития региона, центр оказывает консультационную, образовательную и другие виды господдержки предприятиям и людям, которые только планируют деятельность в социальной сфере.

В 2020 году услуги можно получить в формате одного окна в центре оказания услуг «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Стержень образовательного направления – «Школа социального предпринимательства», которую поддержало правительство Тюменской области.

За четыре года учениками «Школы социального предпринимательства» стали 487 человек, из которых до конца дошла ровно половина – 243 выпускника. По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Александры Князевой, чтобы стартовать, предпринимателям нужны и знания, и толчок.

– Что нужно предпринимателю, чтобы стартовать? Как минимум знания, а многим нужен толчок. Людям без опыта нужна база, чтобы кто-то разложил по полочкам экономику проекта, рассказал о сложностях, о целевой аудитории. Поэтому нам хотелось облегчить предпринимателям старт в важных для региона начинаниях, – отметила она.

Практическая реализация составляет 30% от выпуска. Благодаря «Школе социального предпринимательства» работу получили 70 человек, появилось 22 новых субъекта малого и среднего предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени состоится цифровой IT-форум «ИНФОТЕХ – 2020»
В Тюменской области соцработников учат правильно обращаться с пожилыми и инвалидами
Тюменские исполнители стали лауреатами Грушинского фестиваля
В Тюменской области с успехом работает Центр инноваций социальной сферы
Молодой предприниматель из Упорово создаст 8 рабочих мест благодаря собственному бизнесу
В Тюменской области бизнесменам помогают создавать новые проекты
Тюменская область и Казахстан обсудили совместные туристические проекты
В Тюменской области открылась «Школа экспорта – 2020»
В Тюменской области стартовал фестиваль «Сибирь мастеровая»
Тоболяки смогут быстро построить маршрут с помощью приложения
В Тюмени среди школьников разыграют путевку в загородный центр
В Тюменской области сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля
В Тюменской области помогут малоимущим семьям с детьми
Тюменка лишилась денег, отдав предоплату за часы
В ГИБДД предупреждают тюменцев о безопасности на дорогах в сезон отпусков
В Тюмени проводили оцепление аэропорта Рощино
В Тобольске пройдет финал фотоконкурса памяти Александра Ефремова