В ГИБДД предупреждают тюменцев о безопасности на дорогах в сезон отпусков

27 Июль 2020 2020-07-27T14:54:09+03:00

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На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск проходит пропагандистская акция против смертности от ДТП. Как отмечают в Госавтоинспекции, с наступлением летнего периода отпусков из-за увеличения транспортного потока на автодорогах возникает рост трагических дорожных аварий. Тобольские сотрудники ГИБДД объединились с представителями общественности, чтобы призвать водителей более ответственно подойти к соблюдению правил дорожного движения.

Профилактические беседы проводятся ежедневно. Инспекторы обращают внимание автолюбителей на основные причины дорожных происшествий. Среди них несоблюдение безопасной скорости движения, нарушение правил обгона, невыполнение требований дорожных знаков и разметки.

Свидетельствами страшных последствий аварий служат фотографии с мест ДТП. Инспекторы знакомят водителей с оперативной обстановкой на федеральной автодороге, напоминая об аварийно опасных участках. Общественные помощники Госавтоинспекции организовали «эстафету безопасности» для водителей транзитного автотранспорта. Они передавали бланки-плакаты с обращениями от одного водителя к другому. Таким образом, эти обращения водителей разлетаются по всей стране, призывая участников дорожного движения быть внимательными и осторожными и не спешить.

ИСТОЧНИК KP.RU