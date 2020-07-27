В Тюмени дезинфицировали аэропорт
Полная дезинфекция международного аэропорта Рощино имени Д. И. Менделеева проведена в минувшие выходные силами сотрудников специализированной пожарно-спасательной части.
Как сообщили в ведомстве, повторная обработка всех поверхностей и помещений аэровокзала, где бывают пассажиры, проводилась с помощью ранцевых установок пожаротушения, импульсных установок высокого давления и безопасными для здоровья человека и окружающей среды хлорсодержащими веществами.
Мероприятие проводилось в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране, с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. В работах принимали участие специалисты радиационной и химической защиты, специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Ранее личный состав регионального управления МЧС проводил работы по дезинфекции аэропорта, а также лечебных учреждений областного центра, железнодорожных вокзалов Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска. Всего обработано более 27 700 кв. м помещений.
Все работы по соблюдению профилактических мер ведутся по согласованию с оперативным штабом, со специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU