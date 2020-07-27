2020-07-27T07:59:19+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупреждает об опасности кишечных инфекций в летний период

Особое внимание безопасности здоровья должно уделяться в детских коллективах
Есен Абилькенов
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Особое внимание безопасности здоровья должно уделяться в детских коллективахОсобое внимание безопасности здоровья должно уделяться в детских коллективахФото: pixabay.com
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Cпециалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области c целью предупреждения заболеваний энтеровирусной инфекцией рекомендуют населению соблюдать меры личной профилактики и защиты от инфекции.

По рекомендации сотрудников ведомства, следует употреблять для питья воду только гарантированного качества: кипяченую или бутилированную. Купаться нужно только в разрешенных водоемах, на организованных пляжах, не допускать попадания воды в рот во время купания. Также нужно тщательно промывать овощи и фрукты под проточной водой, а для маленьких детей при мытье овощей и фруктов использовать кипяченую воду.

Еще одна рекомендация касается правил хранения скоропортящихся продуктов и технологии приготовления пищи в домашних условиях, соблюдения личной гигиены, которая включает тщательное мытье рук перед едой, приготовлением пищи, после туалета, а также перед и после ухода за больным.

При возникновении энтеровирусной инфекции в коллективе и дома все заболевшие и лица с подозрением на заболевание немедленно должны быть изолированы. Если больной не госпитализирован, в течение 10 дней необходимо регулярно проводить дезинфекцию всех поверхностей, с которыми контактировал зараженный человек. При появлении признаков заболевания необходимо своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения и не допускать лиц с признаками заболевания в коллективы.

В целях профилактики острых кишечных инфекций Управление Роспотребнадзора по Тюменской области осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарных правил и норм на объектах производства, хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов, общественного питания, водоканала, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Также установлен контроль за соблюдением санитарных правил и норм в организованных коллективах детей и взрослых, в лечебно-профилактических учреждениях, санаториях, домах отдыха, домах престарелых и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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