Молодых голышмановцев впишут в книгу «Надежда и гордость округа»

26 Июль 2020 2020-07-26T08:27:29+03:00

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Стартовал прием заявок от организаций и учреждений по включению молодых талантливых, трудолюбивых и креативных людей в книгу «Надежда и гордость Голышмановского городского округа». Известно, что в издание включат 20 – 25 новых имен.

– Основные характеристики молодых людей, имеющих право на внесение в книгу, – профессиональные, активные, заинтересованные в жизни, деятельности округа люди. Возрастное ограничение до 35 лет. За пять лет в книгу внесено более ста талантливых, работоспособных, молодых людей. Хочется верить, что и в 2020 году книга пополнится креативными и трудолюбивыми людьми, – сообщила секретарь Общественной палаты Голышманово Ольга Молодых корреспонденту «Тюменской линии».

Итак, данные о молодых людях, которые, по оценке жителей Голышмановского округа, достойны находиться в книге, нужно направить до 1 августа на электронную почту на имя председателя Общественной молодежной палаты Андрея Викторовича Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU