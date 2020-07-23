23 Июль 2020 2020-07-23T14:46:45+03:00

В тайнике на въезде в Тюмень нашли тайник с тремя килограммами «соли». Фото - УМВД по Тюменской области.

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Тюменские автоинспекторы при въезде в областную столицу остановили машину, которой управлял 31-летний уроженец ближнего зарубежья. Мужчина вел себя подозрительно, поэтому сотрудники ГИБДД решили досмотреть транспорт. В итоге в машине нашли наркотическое вещество «соль» в размере около 500 граммов.

– Мужчина признался, что прибыл в Тюмень, чтобы продать наркотики. Запрещенные вещества он приобретал с неустановленными лицами в Москве. Возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Позже оказалось, что часть привезенного подозреваемый спрятал в лесополосе при въезде в город. Полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков из тайника изъяли еще 2,5 килограмма «соли». Гастролёр задержан, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU