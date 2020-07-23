В Тюмень 1 августа прилетит «Ласточка» из Екатеринбурга

23 Июль 2020 2020-07-23T14:06:23+03:00

Обратно можно будет уехать на электричке уже на следующий день

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Со следующей субботы, 1 августа, между Екатеринбургом и Тюменью снова будут курсировать скорые пассажирские поезда «Ласточка». Ранее рейсы отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

– «Ласточка» № 814/811 будет отправляться из Екатеринбурга в Тюмень в 17.48 каждый день, прибытие в 22.18. Обратно можно уехать на следующий день в 6.49, прибытие в Екатеринбург в 11.59. Поезд остановится на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович, – рассказали в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД / Пассажирам». Стоит отметить, что продажи открываются за 45 дней до начала поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU