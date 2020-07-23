АО «Транснефть – Сибирь» выпустило мальков муксуна в реку Обь

23 Июль 2020 2020-07-23T09:23:43+03:00

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АО «Транснефть – Сибирь» осуществило выпуск 778 тыс. мальков муксуна в протоку Байбалаковскую реки Обь на территории ХМАО-Югры.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2019 – 2021 годов. На его реализацию направлено 15,5 млн рублей.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Подращивание молоди муксуна выполнялось в естественном водоеме – в пруду Луговской сор, расположенном рядом с пр. Байбалаковской. Среднештучная навеска в 3,48 грамма и удовлетворительное состояние биоресурса подтверждены комиссией, в состав которой вошли представители Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, территориального структурного подразделения Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры, ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов».

Восполнение биологических водных ресурсов осуществляется в регионах деятельности АО «Транснефть – Сибирь» при реализации программ технического перевооружения и реконструкции, капитального ремонта объектов магистрального трубопроводного транспорта и прочих капитальных вложений.