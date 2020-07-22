Почти 30 тюменских выпускников набрали сто баллов по русскому языку

22 Июль 2020 2020-07-22T12:47:58+03:00

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В Тюменской области 20 стобалльников по географии, информатике и литературе. По русскому языку местные выпускники также показали достойные результаты.

За 3,5 часа, которые длился единый экзамен, выпускникам нужно было выполнить 27 заданий. Двадцать восемь 11-классников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. По итогам проверки первой половины работ максимального балла достигли 15 ребят. Среди тех, кто писал ЕГЭ по русскому во второй день, по 100 баллов набрали ещё 13 человек.

– Результаты ЕГЭ доказывают, что дистанционное обучение не повлияло на качество знаний наших ребят. Серьезная подготовка всегда была залогом успеха на экзаменах. Видеоуроки, интерактивные задания, индивидуальные консультации помогли добиться высоких результатов, – отметила председатель предметной комиссии по русскому языку Елена Медведева.

Отметим, что скоро станут известны результаты ЕГЭ по математике. Этот предмет сдавали абитуриенты военных и инженерных специальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU