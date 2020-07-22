2020-07-22T09:29:47+03:00
Доступное жилье

В Тюменской области до 2023 года расселят 147,5 тысячи «квадратов» аварийного жилья

Работа по переселению жителей ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области до 2023 года расселят 147,5 тысяч «квадратов» аварийного жильяВ Тюменской области до 2023 года расселят 147,5 тысяч «квадратов» аварийного жильяФото: Татьяна Коркина
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Работа по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда продолжается в Тюменской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Как сообщили в Главном управлении строительства региона, в первом полугодии 2020-го расселено 5,14 тысячи «квадратов» аварийного жилья, 340 человек из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Тобольского района переехали в новые дома и квартиры.

Всего в 2020 году планируется расселить 32 тысячи «квадратов» жилья, поэтому реализация большей части программы придётся на второе полугодие. Это связано с тем, что покупка жилых помещений приходится на 3–4 кварталы, когда дома введут в эксплуатацию. Такие объёмы расселения аварийного жилья уже реализовывались в Тюменской области и раньше: к примеру, в 2019-м расселили почти 32 тысячи квадратных метров.

Правительство Тюменской области в первом полугодии 2020-го приняло предложение Фонда содействия реформированию ЖКХ ускорить реализацию проекта и полностью завершить его к 2023 году (вместо 2025-го). Распоряжение подписано губернатором Александром Моором 4 июня.

Таким образом, до 2023 года по региональной адресной программе в регионе расселят 147,51 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года. А именно: 378 многоквартирных домов, более 3,7 тысячи жилых помещений и 9,5 тысячи человек.

Программа переселения граждан из аварийного жилья остается на контроле Фонда содействия реформированию ЖКХ. Последняя проверка, которую провёл Фонд, показала, что в новых квартирах нет недостатков, а целевые показатели региональной адресной программы выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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