2020-07-22T09:26:25+03:00
Общество

Вступают в силу поправки в закон «О социальной защите инвалидов»

Вадим Бегун
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Вступают в силу поправки в закон «О социальной защите инвалидов».

Во-первых, теперь при обращении за социальной поддержкой не нужно каждый раз подтверждать свою инвалидность справкой. Профильные органы должны запрашивать необходимые им сведения в федеральном реестре инвалидов.

Во-вторых, знак на автомобиле «Инвалид» утратит свою силу. Теперь в федеральный реестр необходимо подавать сведения об автомобиле, управляемом или перевозящим инвалида, что необходимо сделать до конца 2020 года, воспользовавшись порталом «Госуслуги», в Пенсионном фонде или в МФЦ. При подаче заявления необходимо указать номер, марку и модель автомобиля.

В-третьих, на всех парковках должно быть выделено не менее 10% мест (минимум одно) для стоянки автомобилей со знаком «Инвалид».

– Усиление межведомственного взаимодействия позволяет значительно сокращать время сбора документов для оформления того или иного вида государственной поддержки. Внесенные поправки ускорят и сделают комфортнее процесс оформления льгот, а также за счет единого федерального реестра не позволят мошенникам использовать знак «Инвалид» для парковки, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

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