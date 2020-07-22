Тюменца, поднявшего сверток с наркотиком, отправили в колонию

22 Июль 2020 2020-07-22T06:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ялуторовске вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Исетского района Тюменской области. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, 28 апреля 2020 года сельский житель приехал в Ялуторовск по делам. В одном из переулков он увидел на обочине дороги сверток с наркотиком и подобрал его. Вскоре мужчину задержала полиция.

– В ходе досмотра в кармане его куртки стражи порядка обнаружили и изъяли N-метилэфедрон массой более 0,6 грамма. Проведенное освидетельствование показало, что сельский житель находился в состоянии наркотического опьянения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что суд назначил подсудимому один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU