Ранее судимый по четырем статьям тюменец побил пенсионерку

22 Июль 2020 2020-07-22T08:12:22+03:00

Хулигану грозит до трех лет заключения

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В межмуниципальный отдел полиции «Тюменский» обратилась 64-летняя жительница села Гусево. Женщина сообщила, что её избили.

На месте происшествия участковый уполномоченный установил, что гражданка и её 39-летний сожитель, находясь у него дома, употребляли спиртное. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры мужчина несколько раз ударил кулаками по телу пострадавшей.

– Страж порядка задержал подозреваемого. Мужчина, ранее судимый за хулиганство, кражу, угон автомобиля и мошенничество, признал свою вину. Врачи диагностировали у потерпевшей переломы нескольких ребер, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU