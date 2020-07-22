Ранее судимый по четырем статьям тюменец побил пенсионерку
В межмуниципальный отдел полиции «Тюменский» обратилась 64-летняя жительница села Гусево. Женщина сообщила, что её избили.
На месте происшествия участковый уполномоченный установил, что гражданка и её 39-летний сожитель, находясь у него дома, употребляли спиртное. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры мужчина несколько раз ударил кулаками по телу пострадавшей.
– Страж порядка задержал подозреваемого. Мужчина, ранее судимый за хулиганство, кражу, угон автомобиля и мошенничество, признал свою вину. Врачи диагностировали у потерпевшей переломы нескольких ребер, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU