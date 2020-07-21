2020-07-21T09:15:42+03:00
Общество

Елена Кашкарова: «Маркировка нужна для борьбы с контрафактом товаров»

Вадим Бегун
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С 1 июля 2020 года лекарства, табачные изделия и обувь должны маркироваться и отслеживаться через электронную базу «Честный знак» на всех этапах – от производства или импорта до продажи потребителю. До этого маркировка была необязательной и действовала в качестве эксперимента.

Эксперимент по маркировке табачных изделий проходил с декабря 2017 года по декабрь 2018-го. В июле того же года Госдума одобрила обязательную маркировку продукции, которая вступила в силу с марта 2019 года. При этом участники рынка не успели распродать остатки сигарет без цифровой маркировки. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) предложила Минпромторгу продлить сроки продажи немаркированной сигаретной продукции, чтобы не началась нелегальная торговля, и правительство решило пойти навстречу.

Регистрация аптек и медицинских организаций в системе мониторинга и отслеживания «Честный знак» началась 1 июля 2019 года. С 1 октября маркировка стала обязательной для лекарств из перечня высокозатратных нозологий. Представители фармацевтической отрасли просили продлить сроки старта обязательной маркировки еще на этапе эксперимента, но и после того, как срок перенесли на 2020 год, они не торопились подключаться и попросили о переносе снова. Это обсуждалось и осенью прошлого года, когда о проблемах с внедрением системы маркировки предупредил Российский союз промышленников и предпринимателей, и в текущем году из-за пандемии коронавируса.

– Формально маркировка нужна для борьбы с контрафактом товаров. Всё больше продукции в России имеет обязательную марку. Первым был алкоголь. Основная проблема в том, что маркировка неизбежно увеличит стоимость товаров – на всех этапах оборота продукции должно стоять специальное оборудование для считывания марок. Затраты на его приобретение и дальнейшее обслуживание в конечном итоге лягут на плечи потребителя, но это цена, которую мы платим за уверенность в качестве товара, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

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