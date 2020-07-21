2020-07-21T07:01:08+03:00
Общество

В Тюмени изменят схему движения 40-го маршрута

Нововведения вступят в силу с 1 августа
Вадим Бегун
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В Тюмени изменят схему движения 40-го маршрута.В Тюмени изменят схему движения 40-го маршрута.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 40, который курсирует от дома культуры «Орфей» до завода «Нефтемаш». Нововведения вступят в силу с 1 августа.

Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты «м-н Океан», «Площадь Борцов Революции», «Набережная», «Строительный институт ТИУ» (в прямом и обратном направлении), «Детский сад № 55», «ул. Полевая», «ул. Димитрова», «ул. Садовая», «ул. Пугачева», «ул. Пролетарская», «з-д Нефтемаш», «ул. Б. Комиссаров», «Дом Обороны», «Аллея Молодоженов», «ул. Л. Толстого», «Вечерняя школа № 2», «Музей», «Университетская», «Госбанк», «Дом детского творчества» и «Администрация г. Тюмени». Теперь маршрут будет следовать до Центрального рынка.

Схема - МКУ "Тюменьгортранс".

Схема - МКУ "Тюменьгортранс".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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