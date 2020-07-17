2020-07-17T15:40:44+03:00
Общество

«Выживают как могут»: в Тюмени дети, изнывающие от жары, купаются в фонтане

Многие местные жители поддерживают ребят
Вадим Бегун
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В Тюмени дети, изнывающие от жары, купаются в фонтане. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени дети, изнывающие от жары, купаются в фонтане. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени дети, изнывающие от жары, забрались в фонтан в одних трусах. Местный активист сделал фото с нарушением, однако многие горожане поддержали ребят, мол, они выживают как могут.

Снимок был опубликован сегодня, 17 июля, в одной из местных групп социальной сети «ВКонтакте». Автор фото утверждает, что купаться там нельзя. Действительно, рядом с фонтаном есть соответствующая табличка. Однако далеко не все тюменцы оценили настороженность земляка.

«Вот там проходил, все довольные, веселятся, это же хорошо. Чем пойдут закладки искать. Это же дети, отстаньте от них»; «Как хорошо, что когда я была маленькой, у людей не было камер, что мы только не делали и где мы только не лазали»; «Во все времена дети купались в фонтанах, автор поста, наверное, из пустыни в город заехал. Уж лучше в фонтанах детям купаться, чем в карьерах и реках без взрослых. Побольше фонтанов нужно в городе», – выражают слова поддержки подросткам горожане.

Напомним, что по данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 по 19 июля на юге региона местами и в самом областном центре ожидается аномально жаркая погода. Средняя суточная температура воздуха будет выше нормы на 10 и более градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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