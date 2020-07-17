2020-07-17T15:13:43+03:00
Общество

Тюменские следователи навестят ветерана, который копался в помойке

Офицеры окажут пожилому человеку необходимую помощь
Вадим Бегун
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Тюменские следователи навесят ветерана, который копался в помойке. Фото - СК по Тюменской области.Тюменские следователи навесят ветерана, который копался в помойке. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюмени сотрудники регионального следственного управления навестят ветерана Иннокентия Кузина, которого недавно застали за копанием в помойке. Ролик вызвал всплеск негодования среди местных жителей, судьбой пожилого человека заинтересовались соответствующие службы.

– Офицеры сейчас выясняют, в каких условиях он проживает. Руководитель Александр Кубляков взял эту ситуацию на контроль и поручил подчиненным сотрудникам навестить ветерана, поддержать его и оказать необходимую помощь, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тиктокер Евгений Левченко опубликовал скандальное видео. На нем ветеран геологии, первооткрыватель Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны Иннокентий Кузин склонился над мусорным баком в поисках припасов. По словам Левченко, копаться в мусоре ветерана заставили финансовые трудности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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