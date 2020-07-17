Самый «пьяный» день: в Тюмени автоинспекторы ловят нетрезвых водителей

17 Июль 2020 2020-07-17T14:49:13+03:00

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В Тюмени проходит мероприятие «Безопасные дороги». Пятницу выбрали неслучайно – это один из аварийных и «пьяных» дней недели.

Сотрудники ГИБДД контролируют магистрали с интенсивным движением транспорта. Вечером и ночью они займутся молодыми нарушителями на «заниженных» автомобилях, тонированных не по ГОСТ, создающих шум в жилых кварталах и спальных районах.

– Будут проверены транспорт и водители на наличие различных нарушений в традиционных местах сбора молодежи на авто в городе. Инспекторы мотовзвода ДПС проконтролируют движение мотоциклистов. Также наряды передислоцируются к зонам отдыха и пляжным районам для выявления нетрезвых автомобилистов, – отметили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в первой половине дня уже выявлено более 50 нарушений ПДД. Так, два человека в областном центре управляли транспортом без водительских прав, в Омутинском районе задержан пьяный водитель и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU